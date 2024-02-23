Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Перед памятником торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня защитника Отечества. Его сопровождали главком Сухопутных войск Олег Салюков, а также представители военных, общественных и волонтерских организаций, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Военнослужащие Преображенского полка установили перед Вечным огнем три венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами. Память павших почтили минутой молчания.

Затем прозвучал гимн России, и перед памятником торжественным маршем прошла рота почетного караула.