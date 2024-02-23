Москву украсили флагами и плакатами к 23 февраля

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К празднику также преобразили городской транспорт.

В Москве начались праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Город украсили флагами и праздничными плакатами, на крупных площадях разместили тематические фотозоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение дня горожане и туристы смогут послушать концерты духовой музыки и патриотической песни, а также выступления артистов в парках, музеях и на ВДНХ.

К примеру, в двух парках состоятся выступления духового военного оркестра «Модерн» — в «Филях» и парке 50-летия Октября. Большинство программ проходят бесплатно.

На столичных улицах, проспектах, площадях, мостах и путепроводах можно увидеть более двух тысяч флагов, а также тематические стенды. Украшены пространства возле мэрии и здания Госдумы. Поздравительные открытки транслируют на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

В парке Победы и в других местах установлены декоративные конструкции в виде красных звезд. К празднику также преобразили городской транспорт.