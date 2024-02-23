Бездомные украинские беженцы заполнили улицы Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Ben Stevens

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Местные жители отказываются предоставлять им жилье даже за ежемесячные выплаты.

Около 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании стали бездомными. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства регионального развития и жилищного строительства.

В незавидное положение украинцы попали после того, как закончились действия договоров по спонсорской программе получения убежища в Британии. Согласно условиям этой программы, семьи, которые готовы были принять у себя беженцев, получали от государства по 350 фунтов в месяц, что равно 445 долларам.

Однако обязательство о предоставлении жилья действует только первые шесть месяцев, а дальше сами граждане Великобритании решают, оставлять ли мигрантов у себя. И, как сообщает ведомство, далеко не все на это соглашаются. При том, что после первого года выплат увеличиваются до 635 долларов ежемесячно.

В итоге около 15 тысяч или 7,5% от общего количества украинских беженцев в буквальном смысле оказались на английских улицах.

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