Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Глава киевского режима слепо верит в очередные тщеславные планы своей армии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. Об этом глава киевского режима рассказал в беседе с ведущим телеканала Fox News.

Зеленский дал интервью американскому телеканалу на фоне поступающих с фронта сообщений о продолжающемся отступлении и колоссальной нехватке боеприпасов у ВСУ. Однако, по его словам, новое контрнаступление обязательно будет успешным, которое станет настоящим сюрпризом для России.

«Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен. <…> защитить восток», — сказал Зеленский.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда к Москве с просьбой о помощи обратились власти ДНР и ЛНР, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны националистов. Президент страны Владимир Путин отмечал, что главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области.