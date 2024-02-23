Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Актриса поддержала слова бойцов о том, что Донбасс — это не прачечная.

Блогер Анастасия Ивлеева вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым собралась посетить ДНР (Донецкая Народная Республика), чтобы отмыться от позора «голой вечеринки».

Участница Народного фронта и актриса Яна Поплавская рассказала изданию KP.RU, как она относится к попыткам экс-ведущей «Орла и решки» восстановить репутацию.

Активистка уже два года помогает бойцам в зоне СВО и недавно вернулась из Ростова, в котором находится Народный фронт. Она отметила, что это потрясающие люди, с которыми ей нравится работать.

«Бойцы, которым как раз отправляли и машины, и бронежилеты — и все они задавались вопросом: «А кто эти люди, которые, как они говорят, крышуют павлина в перьях, девушку с камнем на причинном месте? Кто они?»

Так как их смыло, но жаль, что не смыло окончательно в унитаз, то у многих возникает вопрос: «Видимо, люди, которые их крышуют, получают деньги, от всего событийного ряда, в котором участвуют — и Настя, и Киркоров. Тьма и тьма», — сказала актриса.

Она отметила, что жизнь участников «голой вечеринки» находится в темноте по человеческим качествам.

Бойцы в зоне СВО заявили, что Донбасс — это не прачечная, в которую можно приехать и отмыться. Актриса полностью поддержала эти слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд не стал рассматривать очередной иск, который появился из-за «голой вечеринки».