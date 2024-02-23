Первые жители Авдеевки получили российские паспорта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Недавно российские бойцы получили заслуженные награды за освобождение населенного пункта от националистов.

Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем», — написал чиновник.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что заявление на выдачу российских паспортов Авдеевки подали 20 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные, освобождавшие Авдеевку от украинских националистов, получили заслуженные награды. Церемония прошла прямо на передовой.

Медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших» наиболее отличившимся мотострелкам второй гвардейской армии вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Он отметил высокий профессионализм наших бойцов, стойкость и проявленное мужество во время тяжелых сражений за город.