«У нас закончатся люди»: ВСУ пожаловались на свое катастрофическое положение на фронте

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Украинские боевики признаются, что им приходится решать, какой населенный пункт отдать ВС РФ следующим.

ВСУ отказываются вступать в бой с российской армией из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на признания самих украинских боевиков.

Длительные неудачи ВСУ на фронте и задержки зарубежной военной помощи привели к тому, что украинцы все чаще начали открыто демонстрировать свои упаднические настроения. Сначала это было сугубо кулуарно и мгновенно наказуемо, сейчас же вышло на общемировой уровень.

Боевики жалуются на катастрофическую нехватку оружия, что на фоне затянувшихся переговоров по этому поводу в том же Конгрессе США кажется очередным доказательством простой истины: без иностранных вливаний конфликт уже бы закончился.

«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы. Если так будет продолжаться еще несколько лет, то это обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны», — приводит издание слова одного из боевиков ВСУ.

Не скрывают в рядах ВСУ и своей прямой зависимости от американской власти.

«Даже Джо Байден признал, что нам дали недостаточно помощи», — жалуется украинец, находящийся на фронте.

В условиях колоссальной нехватки вооружения и с учетом продолжающегося продвижения российских войск ВСУ приходится отступать, теряя людей и все новые рубежи.

«Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — резюмирует боевик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виноват в крахе ВСУ по мнению стран Запада.