Без штампа в паспорте: как разделить нажитое в гражданском браке имущество

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сделать это не так-то и просто, но все же возможно. Что для этого необходимо?

Часто перед парами, находившимся в гражданском браке, после расставания встает большая проблема, а именно вопрос раздела имущества. Так как отношения не были зарегистрированы официально, то возникает много юридических сложностей. Российское законодательство признает только браки, зарегистрированные в ЗАГСе. Как быть в таком случае — рассказали в Роскачестве.

То, что пара нажила в гражданском браке, не считается совместным имуществом, если нет соответствующих документов. Если вы делаете какие-то совместные крупные покупки, то стоит заранее позаботиться об оформлении права общей долевой собственности. Размер этой доли зависит от вклада каждого. Если мужчина и женщина покупают квартиру, то собственником будет тот, на чье имя квартира зарегистрирована в ЕГРН.

Однако если сожители заключат договор об общей собственности, то владельцами могут быть оба человека. В противном случае, выплаты по ипотеке станут обязательными лишь для одного супруга. Если не удастся решить все проблемы мирным путем, то стоит обратиться в суд.

Что может пригодиться в суде:

• Свидетельства родственников и окружающих о том, что пара действительно жила вместе и вела совместный быт;

• Документальные подтверждения совместного досуга;

• Чеки, денежные переводы, которые были потрачены на имущество;

• Целевые кредиты, средства от которых уходили на покупки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из себя на самом деле представляет гражданский брак.