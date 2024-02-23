Солистка группы «Мираж» Болдышева вспомнила, как едва не погибла на горящем теплоходе

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Как артистке удалось выжить?

Участница группы «Мираж» Екатерина Болдышева однажды едва не сгорела на речном круизе. В беседе с изданием Газета.ру артистка рассказала, что на том лайнере она должна была выступать со своей программой. И именно в тот день на теплоходе случился пожар.

«Надо же было такому случиться, что на теплоходе начался пожар. Это было на самом деле страшно!» — вспомнила исполнительница.

К счастью, возгорание произошло во время стоянки. Всем пассажирам удалось быстро эвакуироваться. Никто не пострадал.

Екатерина считает, что она попала в такую ситуацию, потому что ее мужа — музыканта Алексея Горбашова — не было рядом. Супруги вместе уже 31 год. Болдышева отмечает, что ее темперамент совершенно не совпадает с темпераментом мужа. Но паре это не мешает.

«И вообще, когда меня приглашали в „Мираж“, знакомые предупреждали, что самый страшный человек во всем коллективе — это Алексей Горбашов. Самое смешное, что именно этот „самый страшный“ человек в коллективе и стал моим спутником жизни», — сказала Екатерина.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале, который произошел в новом составе группы «Мираж».