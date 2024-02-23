Следил полгода, стрелял в другого: подробности убийства возле гимназии в Петербурге

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Преступление произошло 20 февраля 2024 года. Каков предполагаемый мотив столь циничной расправы и почему жертву можно назвать случайной?

Организатору и исполнителю убийства водителя адвоката в Санкт-Петербурге предъявлены обвинения, решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

По версии следствия, организатором расправы над погибшим является житель России с литовскими корнями, который судился с питерским адвокатом из-за дорогой недвижимости. Опасаясь, что суд займет не его сторону, мужчина обратился к ранее судимому знакомому.

«Предложил совершить за вознаграждение в сумме не менее пяти миллионов рублей. Сообщил всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что злоумышленники договорились совершить преступление еще в августе. Киллер почти полгода следил за адвокатом, пытаясь найти удобный момент для убийства. Однако в день, когда все-таки решился, его жертвой стал водитель предполагаемой жертвы.

Преступление было совершено 20 февраля 2024 года возле гимназии № 622 в Санкт-Петербурге: мужчина подошел к иномарке и выстрелил в голову человеку за рулем. Предполагается, что он перепутал юриста и его водителя, который привез детей адвоката в школу. В итоге пострадавший умер в больнице через два дня, ранение оказалось слишком серьезным.

Позже правоохранители нашли пистолет, из которого стрелял убийца — тот его выбросил в снег возле лесополосы, а также задержали обоих фигурантов дела.

Ранее писал о том, что леденящее кровь убийство произошло в Пермском крае.