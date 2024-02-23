Глава Минобороны Британии чуть не погиб во время запуска ракеты Trident II

Фото: www.globallookpress.com / Po1 Alexander Kubitza/Dod

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Королевские ВМС опять отличились — теперь у них упала ракета во время тестового запуска.

В Британии 30 января состоялся неудачный тестовый запуск баллистической ракеты Trident II. У ракеты на старте отказал двигатель. Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс был в это время на борту подлодки. Если бы ракета упала на субмарину, то она бы затонула вместе со всем экипажем.

По мнению политолога Максима Дудакова, на чьи слова ссылается EADaily, британский морской флот находится сейчас в плачевном состоянии.

Не так давно два миноносца столкнулись в порту Бахрейна, один из эсминцев был задет хуситами. При этом наблюдается острый дефицит моряков, достигающий 23% только за 2023 год. Денег из бюджета также не хватает даже на поддержание своих собственных вооруженных сил.

Похожая ситуация сейчас у США. Недавно там также прошло неудачное испытание ракеты Minuteman, для усовершенствования которой американцы не могут найти источники финансирования.

Ранее 5-tv.ru писал о намерении Великобритании передать Украине 200 ракет.