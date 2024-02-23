Полянский: Запад приготовил в ООН «проукраинский шабаш» на 23 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Накануне второй годовщины начала СВО некоторые страны готовят «большие» мероприятия, посвященные киевскому режиму.

Запад готовит на 23 февраля «проукраинский шабаш» в ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России в международной организации Дмитрий Полянский.

«Западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат также добавил, что представители западных стран постоянно проводят своего рода «междусобойчики», чтобы поупражняться в антироссийской риторике и, разумеется, прославлять киевский режим. А на 23 февраля в Генассамблее назначены дебаты и заседание Совета безопасности ООН с участием генсека. Российская сторона будет выступать на первом заседании, сразу после заявлений представителя Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что попытка Запада «украинизировать» повестку G20 провалилась.