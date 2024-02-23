Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для мальчика Елисея

Фото: 5-tv.ru

У мальчика — гамартома гипоталамуса. Эта редкая и опасная опухоль давит на мозг и вызывает симптомы, как при эпилепсии.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел!

Накануне мы рассказали о мальчике Елисее, у него опухоль мозга, и его состояние ухудшается. Помочь могут японские медики. Но на сложнейшую операцию требуются три миллиона рублей!

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 776 тысяч 324 рубля.