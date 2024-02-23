«Были самые близкие»: как прошла первая брачная ночь Сергея Савина

Фото: Instagram* / sergeysavinofficial

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Дата проведения кинофестиваля в Дзержинске выпала прямо на день бракосочетания певца.

Победитель телепроекта «Фактор А» Сергей Савин приехал на кинофестиваль «Черноречье Фест», проходящий в Дзержинске Нижегородской области, сразу после церемонии бракосочетания. Как прошла свадьба с красавицей Радмилой, российский певец рассказал в беседе с dni.ru.

На торжественное мероприятие исполнитель спешил прямо из ЗАГСа. Дело в том, что артист хотел жениться в красивую дату — 22.02.2024. Однако открытие кинофестиваля в Дзержинске выпало на такой же день. Именно поэтому после знаменательной церемонии артист отправился на вокзал и сел на поезд.

«Из гостей были только самые близкие и родные. По возвращении в столицу мы сделаем целый ряд мероприятий, посвященных нашей свадьбе», — раскрыл подробности торжества Сергей Савин.

Со своей избранницей певец знаком в районе года. До сих пор он не состоял в серьезных отношениях.

Радмилу и Сергея свела не только любовь, но и совместный бизнес. Артист также рассказал, что с возлюбленной они похожи по характеру и по внешности. В будущем молодожены планируют купить общую квартиру.

Первая брачная ночь супругов прошла в загородном клубе «Ранчо 636» сразу после банкета, посвященного открытию кинофестиваля, говорится в материале издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Алекса не захотела видеть на свадьбе свекровь.

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