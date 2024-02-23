«Попытка создать трудности»: Захарова резко раскритиковала Литву

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Государство постоянно ставит палки в колеса РФ, отказываясь выполнять свои международно-правовые обязательства.

Литва должна начать выполнять свои политические и международно-правовые обязательства по обеспечению транзита в Калининградскую область — как грузового, так и пассажирского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с агентством РИА Новости.

«Налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. <…> Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — сообщила дипломат.

С 1 марта 2024 года литовское правительство вводит официальный запрет россиянам выходить из поезда на станциях Кибартай и Кяна для тех, кто едет в Калининградскую область. Раньше россиянам, у которых есть вид на жительство в ЕС, разрешалось выходить на указанных станциях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом запрете Литвы. Ограничения коснутся даже тех россиян, у кого есть вид на жительство или гражданство стран Евросоюза.