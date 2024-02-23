Молодая студентка: почему и ради кого Атос из «Трех мушкетеров» бросил жену и детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Миллионы женщин были без ума от Вениамина Смехова, особенно после его исполнения роли благородного фехтовальщика. И в итоге одной из фанаток удалось обратить его внимание на себя.

Вениамин Смехов проснулся знаменитым после роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», когда актеру было 39 лет.

Все женщины СССР были влюблены в благородного мушкетера, на него смотрели с придыханием и не давали прохода. И в итоге одной из фанаток удалось обратить его внимание на себя, что и разрушило его 20-летний брак.

Вениамин женился очень рано, первой супругой стала девушка по имени Алла, с которой они вместе были студентами в театральном училище имени Бориса Щукина. Им приходилось снимать комнату в коммуналке, своего жилья не было.

Театральное развитие карьеры быстрым не было, Смехов просился во все московские театры, но места для него не было. К счастью, когда он уже думал о том, чтобы отказаться от актерской профессии, его взяли в Театр на Таганке.

Через год у молодой семьи появилась дочка Леночка, а потом им повезло и они наконец переселились в свою квартиру. Через несколько лет у них появилась еще одна дочка — Алика.

Как раз тогда Вениамин стал пробовать сниматься в кино, а Алла приняла решение поменять сферу деятельности (она была технологом-пищевиком), в чем нашла поддержку у мужа. Алла закончила ГИТИС и нашла себе работу на радио.

Актер уже сыграл пару главных ролей в кинофильмах, но настоящей звездой он стал после своей роли мушкетера Атоса, с гонорара за которую он смог позволить себе приобрести машину. Семейная и профессиональная жизнь актера складывались удачно, но вскоре в личной жизни актера все переменилось.

Поскольку фильм стал очень популярен, то о снимавшихся в нем актерах решили выпустить телепередачу. И вот в один из дней к актеру домой пришла команда с телевидения и сняла репортаж о его жизни.

Эту программу посмотрела молодая студентка Галина из Ленинграда, которая училась на театроведческом факультете. Она влюбилась в Вениамина с первого взгляда и для себя решила, что с ним у нее обязательно будет что-то серьезное.

Галине Аксеновой было всего 19 лет, когда она оказалась в Москве на практике в Театре на Таганке. Ее красота не оставляла равнодушными мужчин, и Вениамин тоже заметил ее, но не решался на встречный шаг. Он был намного старше ее и знал, что она замужем.

Но их чувства были сильнее, и они начали встречаться, хотя и жили на расстоянии. Галина прилетала в Москву к своим родителям и виделась со Смеховым, а еще часто следовала за ним на гастроли. Их роман продолжался год.

Поначалу это было тайной для всех, затем слухи разошлись среди друзей и театральных коллег, но жена Смехова долго ничего не подозревала. А Вениамин стал по отношению к ней холоден и раздражителен.

Как рассказывал потом актер, в семье уже давно отсутствовала любовь, и они оставались вместе только из-за детей, а Аксенова дала ему новое дыхание и он вновь почувствовал радость жизни. Но он не мог решиться на роковой шаг — уйти и оставить семью. И потому решил сделать это постепенно, понемногу.

Вениамин признавался, что сделал так из-за своей трусости. Ему даже не хватило смелости самому рассказать жене о своей новой любви. Вместо него это вынужден был сделать его друг, который зашел к ним в гости.

Смехова в этот момент дома не было, он как раз планировать позвонить жене и сообщить, чтобы она его больше не ждала, а в итоге трубку снял этот друг, которого Смехов уговорил передать его слова.

Разводились они тяжело, со скандалами и обменом упреками, а старшая дочка злилась на отца и не могла примириться с его уходом из семьи. Алла потом так и не устроила свою личную жизнь. А 40-летний Смехов женился на Галине, которая была младше его на 20 лет.

Актер впоследствии нашел общий язык с дочерьми, которые много лет спустя сказали ему, что для них было бы счастьем, чтобы он остался тогда с ними, несмотря на все семейные проблемы.

Но Смехов не жалеет о своем решении и считает себя настоящим счастливчиком, ведь он обрел истинную любовь и радость жизни в новом браке.

Аксенова тоже не думает что она виновна в крахе брака Вениамина и Аллы, поскольку убеждена, что из счастливых семей не уходят. Галине ради построения своего счастья тоже пришлось оставить первого мужа. Тот имел хорошую должность и карьерные перспективы, и наотрез отказывался давать жене развод.

В итоге, преодолев много трудностей, чтобы быть вместе, они уже свыше 40 лет живут в гармонии и любви. По их словам секрет счастья прост — нужно уметь договариваться друг с другом и идти на уступки.

10 августа актеру исполнилось 83 года. В кино он снимался последний раз в 2021 году. Его младшая дочка Алика — тоже артистка, время от времени они радуют зрителей совместными выступлениями. А старшая дочь Елена занимается литературным творчеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался лучший Д’Артаньян французского кинематографа. Артисту было 92 года.