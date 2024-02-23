Просто легкий перекус? Почему есть бутерброды каждый день опасно

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Как объяснили эксперты, ежедневное употребление сэндвичей в пищу не позволяет человеку насытиться нужными полезными веществами.

Очень многим тяжело обойтись без бутербродов — простого перекуса, который может позволить себе каждый. Кто-то считает, что это самый легкий способ заработать лишние килограммы, а некоторые придерживаются мнения, что сэндвичи могут быть блюдом ежедневного рациона. Так ли это на самом деле, «Известиям» рассказали эксперты.

По словам старшего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии Наталии Денисовой, бутерброды не относятся к полноценному приему пищи потому, что не могут обеспечить человека нужным количеством основных пищевых веществ, витаминов и минералов. Однако в то же время сэндвичи бывают различными — в том числе и относительно полезными.

«Бутерброды относятся не к вредной пище, а, скажем так, к не очень здоровой. Это надо учитывать. Но бутерброд бутерброду рознь. Все зависит от того, что именно мы кладем на кусок хлеба», — объяснила специалист.

Также эксперт подчеркнула, допустимо съесть хлеб с чем-либо, если вы не успеваете позавтракать утром. А диетолог Наталия Гридина заметила, что неплохо добавить к такому импровизированному завтраку фрукт или овощной салат — получится более полноценный прием пищи.

Врачи советуют воздержаться от продуктов из переработанного мяса, к примеру, колбасы или бекона. Там содержится большое количество жира и соли. Кроме того, не стоит употреблять много майонеза или другого вредного соуса. Такая пища способствует повышению холестерина и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы не можете обойтись без сэндвичей, попробуйте отдать предпочтение хлебу из мультизлаковой или цельнозерновой муки. Сыр же лучше выбирать малосоленый и маложирный, к примеру, адыгейский.

Эксперты также заметили, что не стоит к бутерброду с икрой или красной рыбой добавлять масло.

«Икра и красная рыба — жирные продукты. А наш мозг и вкусовые рецепторы так устроены, что чем жирнее, тем вкуснее. К тому же сливочное масло убирает соленость. Но с точки зрения диетологии оно, конечно, лишнее в этом бутерброде, лучше заменить его зеленью или листиком салата. Таким образом мы добавим в пищу пищевые волокна и витамин C», — предложила Наталия Денисова.

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