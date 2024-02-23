В Новосибирске горит склад на площади 800 «квадратов»
Виктория Алакоз 37 0
В Новосибирске горит склад на площади 800 кв. м
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Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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К тушению привлечен пожарный поезд.
Склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями горит в Новосибирске. Площадь пожара достигла уже 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал детали пожара в здании «Известия Холл» в Москве, произошедшего в середине февраля.