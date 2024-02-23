Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Экс-премьер Великобритании отметила, что по итогам предстоящих выборах президента США хотела бы увидеть победителем республиканца.

Президенту США Джо Байдену не по плечу его обязанности, и он как лидер опасен для своей страны, словно уснувший за рулем водитель. Поэтому американскую власть по результатам выборов, ныне демократическую, должен сменить представитель Респубоиканской партии. Такое мнение в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в штате Мэриленд высказала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, действующий лидер ставит под сомнение не только мировую историю, но даже биологию — повсеместно ведутся дискуссии о гендерной идентичности, «серьезные споры» о том, кто такая женщина, кто мужчина и как можно изменить природу человека. Эти обсуждения, а также другие перегибы при действующем главе Соединенных Штатов Трасс считает невероятными, но они, очевидно, имеют место.

«Левые побеждают в каждом вопросе и продвигают свою повестку еще сильнее. Они все доводят до крайностей. В это самое время мы видим заснувшего за рулем Белого дома президента Байдена», — заявила экс-премьер.

Лиз Трасс сменила на высоком посту оскандалившегося Бориса Лдонсона и провела в своих правах считанные недели, 45 дней, если точно. После ухода в отставку она продолжила работать депутатом Палаты общин в парламенте от Консервативной партии. Вместе с коллегами она, по собственным словам, сейчас «действует во враждебной среде». Политик уверена, что вся братия ее единомышленников должна бросить вызов существующей системе, но им для реализации своей программы нужна «базука побольше».

Трасс надеется, что на предстоящих выборах президента США победит республиканец. Она полагает, что не только Великобритании нужен так называемый свой человек в Белом доме, он нужен всему свободному миру — тому, который собственно и возглавляет Вашингтон. Упомянула экс-премьер и свою краткосрочную карьеру на посту — самую краткосрочную в истории государства. Неудачу она оправдала влиянием представителей левых убеждений, которых поддержали Россия, Китай и Иран.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лондон объявил о новых санкциях в отношении России и Белоруссии.