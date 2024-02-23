Шойгу отдал приказ запустить салюты в ряде городов России 23 февраля

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

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Праздничные фейерверки прогремят в День защитника Отечества в 21:00 по местному времени. Но где именно?

Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества запустят в самых разных городах России 23 февраля. Соответствующий приказ отдал глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

«В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю в 21:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ», — сказано в документе.

Салюты будут запущены в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Также фейерверки увидят жители городов, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд!» — добавил Шойгу.

Прежде президент РФ Владимир Путин также поздравил россиян с праздником. Он отметил, что в нашей стране защитники Отечества окружены подлинной народной любовью. Также российский лидер выразил благодарность участникам спецоперации за доблестное исполнение воинского долга и самоотверженное служение Родине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной.