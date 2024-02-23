Королева Камилла хочет исключить принца Гарри из завещания Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Strauch

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Конфликт знаменитого принца-бунтаря, бежавшего в США, и его мачехи набирает обороты.

Британский принц Гарри и его мачеха, королева Камилла, не на шутку поссорились. Настолько, что монарший сын рискует остаться без наследства. В начале февраля Гарри прилетел в Лондон, так как узнал, что его отец, король Карл III, болен раком. Ему выделили полчаса на встречу, и после ночевки в отеле, а не дома, он отправился в США к жене Меган Маркл и детям. Оказывается, во время визита принц повздорил с супругой отца. Камилла обвинила его в лицемерии и потребовала прекратить пользоваться именем семьи ради самопиара.

О скандале сообщается в материале издания MARCA со ссылкой на придворного служащего. Инсайдер рассказал, что королеву возмутила выбранная принцем роль «любящего сына», которую якобы разыгрывает Гарри. По мнению мачехи, принц позорит имя всего семейства, она заявила, что никто в Лондоне не ждет его возвращения. Впрочем, между окончательно разругавшейся родней давно пробежала черная кошка, просто выход накопившемуся напряжению нашелся только сейчас.

В детстве Гарри потерял маму — легендарную принцессу Диану. Папа долго не горевал, он тут же начал жить с любовницей, нынешней королевой. Принц так и не смирился с этим, по его мнению, предательством, мачеху он так и не принял. Теперь у нее появилось право обрушить на пасынка справедливый гнев, и она поспешила воспользоваться ситуацией. Гарри давно слывет неблагодарным отпрыском, так как регулярно выставляет на суд всего мира неприглядные подробности из жизни семьи.

«В течение многих лет она получала от Гарри много желчи и не могла дождаться, чтобы ответить ему тем же за все его поступки», — рассказал придворный.

Теперь, по его словам, родственники хотят сделать принца «официальным изгоем», лишить его всех титулов, исключить из линии наследования и исключить из завещания Карла III. Камилла объединилась со старшим братом Гарри, принцем Уильямом, чтобы не позволить ему и Меган Маркл распоряжаться наследством в два с лишним миллиарда долларов. Уильям бесповоротно распрощался с братом и стал ему еще большим врагом, чем мачеха.

Отшельники герцоги Сассекские тем временем стремятся в покинутую однажды Великобританию. Они выразили готовность поддерживать семью, которая, возможно, скоро потеряет главу. И даже желание взять на себя часть обязанностей, что ему пришлось отложить на время лечения. Но не могут. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Меган и Гарри не смогут этого сделать. Дело тут не только во враждебном отношении Уильяма и Камиллы.