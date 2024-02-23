Фото: www.globallookpress.com / US Army

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Киевский режим получил от Вашингтона всего несколько единиц таких машин, причем тайно.

ВС РФ уничтожили «редкую» инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, котору США «тайно» Украине в количестве нескольких единиц. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, националисты остались без боевой машины в ходе сражений под Авдеевкой. Журналист назвал «болезненной» эту потерю для ВСУ.

В качестве подтверждений сказанному Экс сослался на распространившееся в Сети видео. На кадрах видно, как экипаж бросает свою «редкую» бронемашину, после чего ее поражает боеприпас.

Прежде министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что киевский режим получил десятки бронетранспортеров М113. Какая страна сделала такой щедрый подарок — он не уточнил.

Россия, в свою очередь, неоднократно отмечала, что страны альянса НАТО лишь отдаляют завершение конфликта поставками вооружений. Любое иностранное оружие на территории страны станет законной целью для России, указывал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее, писал 5-tv.ru, генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру».