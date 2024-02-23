Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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В Международном валютном фонде удивлены собственным прогнозам относительно будущего РФ.

Россия продемонстрировала впечатляющий экономический рост в последние годы, несмотря на международные санкции. Об этом во время очередного брифинга сообщила журналистам Джули Козак, директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ), Вашингтон, США. В январском докладе представители организации значительно увеличили показатели прогнозируемого роста экономики РФ на текущий год — до 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем было в октябре 2023-го.

«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», — сказала Козак.

Чиновница также отметила, что у России сейчас, очевидно, военная экономика. Свое заключение объяснила тем, что страна много тратит на соответствующие цели, увеличиваются объемы потребления, и это способствует наращиванию производства.

Помимо прочего Козак заявила, сто конфискация Западом российских активов — очень рискованное для международной валютной системы мероприятие. Она подчеркнула, что любые подобные действия должны иметь «достаточные юридические основы», так ка велика вероятность судебных разбирательств по итогам принятого решения.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что темпы роста государственной экономики в 2023 году составили 3,6% и превысили среднемировые. Незадолго до этого еще один сотрудник МВФ, директор департамента исследований Пьер-Оливье Гуринша, сообщал, что экономика РФ демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.

Санкционное давление на Москву со стороны Запада усилилось после начала военной операции на Украине. Российские власти не раз указывали на способность отечественной экономики компенсировать ущерб и успешно справиться с последствиями ограничительных мер. А также на потери, которые понесли авторы рестрикций — в Европе и США значительно подорожали продукты питания, электроэнергия и топливо. Как отмечали в Кремле, теоретически ни одна страна мира не выдержала бы такого объема санкций. Однако РФ удалось не только стабилизировать экономическую ситуацию, но и вывеси ее на траекторию роста.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, замгоссекретаря США пригрозила Москве очередным пакетом «разрушительных» санкций.