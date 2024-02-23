Путин лично осмотрел один из участков трассы М-12: главное

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL; 5-tv.ru

Глава государства проехал по автомагистрали и оценил качество дороги.

Президент РФ Владимир Путин, побывав в Казани, просто не мог не опробовать качество недавно построенной трассы М-12. Лично сев за руль новенького КАМАЗа, он узнал, какие услуги и сервисы предоставляют водителям на новейшей магистрали. Подробности — в сюжете корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

По новой трассе М-12 Путин обещал проехать ещё во время открытия движения — в конце 2023 года. И 22 февраля 2024 года, сразу после полета на ТУ-160М, он пересел за руль нового российского «тягача».

Остановка — на многофункциональной заправке. Такие построили по всей магистрали. Здесь есть все необходимое для комфорта водителей — и отдохнуть, и перекусить.

«Здравствуйте. Как, нравятся такие комплексы? Здорово. Мне самому понравилось. Кафешка прямо такая. Кормят вкусно там?» — поинтересовался президент.

Ответ был положительным. После, здесь же, Путин проводит совещание прямо на заправке. Сам президент не в костюме, а во флисовой кофте. Чиновники — без галстуков, но говорят о важном — о развитии транспортной системы, в том числе, международных перевозок. Ведь оборот между Россией и странами только растёт.

Обсуждают и тарифы, и правила передвижения по зарубежным территориям, ведь из этих показателей формируется финальная цена товаров. Здесь же звучит доклад о развитии трассы М-12. Отрезок от Москвы до Казани сдали на семь месяцев раньше срока, и работы готовятся продолжать.

Уже в конце 2024 года трасса будет продлена до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Современная скоростная дорога позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга. Расчетное время в пути без учета остановок сократится с 35 до 17 часов. М-12 «Восток» станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров.

На площадке Путин общается с дальнобойщиками и представителями транспортных ассоциаций. В первую очередь, делится впечатлениями о новой дороге

«Дорога хорошая, немножко проехался, машины хорошие, классная такая», — отметил президент.

И это единодушно. Но те, кто проводит жизнь в дороге, знают, что нужно улучшать и говорят об этом Путину.

«Ну вот вопрос есть к сотовой связи. Прям либо она есть, либо она очень плохая, либо ее нет вообще», — говорят водители.

«У нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», — ответил президент.

Водители просят провести реконструкцию пропускных пунктов на российских границах. Такая работа тоже есть в планах.

«Просим ускорить реконструкцию двух автомобильных пунктов пропуска, это Красково и Пограничный. В районе Владивостока они находятся», — говорят они.

«Все заинтересованы, не только вы, как перевозчики. Государство заинтересовано. Я думаю, что и китайские наши друзья тоже», — отметил Путин.

Развитие логистики тянет за собой и автомобильное производство. Тот же Камаз уже увеличил выпуск продукции.

«Увеличили, по-моему, в целом вот эти большегрузы, увеличили производство на 7%, по-моему. 66 тысяч производят. В следующем году выйти планируют, по-моему, на 80 с лишним. Ну тут рост такой приличный, но все равно не хватает, да», — сообщил президент.

Путин говорит, что дорожная сеть страны будет обновляться и дает наставление.

«Главное ритмично работать и быть уверенными в себе», — отметил глава государства.

«Редко увидишь такую картину: президентский Aurus уезжает без президента, а сам президент за рулём нового КАМАЗа, закончилась встреча на МФЗ и президент отправляется дальше», — подытожил корреспондент.