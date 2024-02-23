В США пообещали России новый «разрушительный» пакет санкций

Фото: www.globallookpress.com

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Замгоссекретаря Штатов заявила, что ограничения вступят силу в ближайшие пару дней.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что вскоре страна введет очередные санкции против России, и они будут «разрушительными». Как отметила политик, практически все ограничения разработаны в отношении российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Главная их цель — «закрыть бреши» в действующем санкционном режиме, так как Москве удается уходить от его последствий. В будущем Вашингтон придумает и другие меры, пообещала Нуланд, чтобы «задушить» усилия РФ по обходу рестрикций.

«У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней», — сказала она в ходе выступления на мероприятии центра стратегических исследований.

Накануне Великобритания ввела против России и Белоруссии очередные санкции, соответствующая информация появилась на сайте правительства страны. Ограничения касаются двух лиц из Белоруссии и 50 из РФ, а также ряда компаний. В их числе производители боеприпасов, электроники, предприятия, торгующие алмазами и нефтью. Все это, по мнению британских властей, «ключевые источники российских доходов». В Лондоне пообещали и дальше поддерживать Украину и не отступать «перед лицом тирании».

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Западе признали незаконной конфискацию замороженных активов РФ.