Группа «Любэ» в полном составе провела репетицию перед масштабным концертом

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Сегодня группа отметит на сцене в Crocus City Hall 35-летие музыкального коллектива. Будет жарко!

Группа «Любэ» в полном составе проводит репетицию перед большим концертом в Crocus City Hall в Москве. Кадры подготовки к грандиозному мероприятию, посвященному 35-летию коллектива, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Музыкальный коллектив репетирует уже полюбившиеся многим россиянам песни. Кроме того, в репетиции принимает участие Детский хор радио и телевидения России.

Концерты «Любэ» состоятся 22 и 23 февраля. Организаторы ожидают полный зал — в кассах все билеты распроданы. Трансляция большого концерта легендарной группы пройдет в эфире РЕН ТВ 24 февраля в 23:50 по московскому времени.

«Любэ» ворвались на эстраду в начале 90-х. Уже 35 лет композиции группы в лидерах хит-парадов, а голос лидера коллектива Николая Расторгуева знает вся страна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа «Любэ» исполнит песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте.