Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Армейская авиация

На этих кадрах показана боевая работа армейской авиации на донецком направлении. Экипажи вертолетов Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Цель была успешно поражена.

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

Танкисты

А на этих кадрах уже показана боевая работа танковых экипажей Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на запорожском направлении. Бойцы работают на переднем крае и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные огневые удары из танков Т-72Б3 по противнику.

Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении, а также вне прямой видимости.



