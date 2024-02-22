Путин сел за руль КАМАЗа

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

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Российский лидер на себе прочувствовал качество дорог в Республике Татарстан.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Казань. Во время своего прибытия в столице Татарстана Владимир Владимирович сел за руль КАМАЗа. Видео поездки президента опубликовал Кремль.

Лидер государства за рулем машины отправился на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний в многофункциональной зоне дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Путин оценил хорошие дороги в республике. Также отметил качество машины. А сам город, по его мнению, очень преобразился.

На встречи с руководителями президенту сообщили о развитии автодороги М-12. Этот путь свяжет такие крупные города, как Москва, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Дорога станет главным скоростным маршрутом «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной в 12 тысяч километров.

До этого глава государства совершил получасовой полет на стратегическом сверхзвуковом ракетоносце Ту-160М.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин прибыл в Чувашию.