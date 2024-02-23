«Спасибо за то, что вы делаете»: звезды поздравляют защитников Отечества с праздником

Маршал, Панайотов и другие звезды поздравили защитников Отечества с праздником

Фото, видео: Ахметов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Известные артисты выразили слова благодарности тем, кто защищает нашу землю.

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили тех, кто сегодня защищает Отечество. Эксклюзивно для сайта 5-tv.ru Александр Маршал, Александр Михайлов, Зара и Александр Панайотов передали свои теплые слова российским военнослужащим.

«Друзья мои, от всего сердца хочу поздравить вас всех с наступающим днем, с Днем защитника Отечества! Как поговаривали раньше: „С Днем Советской армии и Военно-морского флота“. Желаю вам успехов, здоровья, а ребятам на передовой вернуться домой живыми и только с победой! С праздником, братцы», — сказал заслуженный артист РФ Александр Маршал на концерте, посвященному 90-летию со дня рождения Василия Ланового «Гордиться славою своих предков».

Народный артист РСФСР Александр Михайлов в своем поздравлении отметил, что наши бойцы сейчас заняты праведным делом. Он выразил уверенность в том, что Россия обречена на победу. В особенности актер поддержал молодых ребят, в частности курсантов, которые только начинают свою военную карьеру. Свои слова Михайлов закончил красивым тостом.

«За здоровье раненых, за свободу пленных, за красивых наших женщин, за всех наших военных», — сказал он.

Заслуженная артистка РФ Зара же обратилась ко всем мужчинам. Певица пожелала беречь себя, любить, быть любимыми и оставаться непобедимыми.

«Вы же знаете, что без вас наша жизнь теряет смысл», — указала артистка.

Музыкальный исполнитель Александр Панайотов тоже передал свои пожелания бойцам России.

«Будьте выносливы и спасибо за то, что вы делаете», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, как Вечный огонь готовят к Дню защитника Отечества.