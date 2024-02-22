Путин ответил Байдену на оскорбления в свой адрес

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Американский лидер позволил себе нелестные высказывания в адрес президента РФ. Какой была реакция?

Оскорблениями Джо Байден подтверждает мнение о своей предсказуемости. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Путин напомнил, что не так давно в разговоре с журналистами признался, почему Байден был бы для России предпочтительнее Трампа на посту президента США. Тогда российский лидер отметил очевидную предсказуемость действующего хозяина Белого дома.

«Судя по тому, что он сейчас говорил — я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Потому что он же не может мне сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения», — отметил Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что говорит об особенностях Байдена, прежде всего, для российской аудитории.

Президент США Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско. К слову, вопрос репортера касался изменений климата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поделился впечатлениями после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М.