Лавров: попытка Запада «украинизировать» повестку G20 провалилась

Фото: www.globallookpress.com / Kira Hofmann

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Министр иностранных дел РФ отметил, что далеко не всем интересно то, что продвигают некоторые страны.

Попытки стран Запада сделать Украину главной темой обсуждений на саммите G20 провалились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший в Рио-де-Жанейро.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что представители некоторых западных стран во время заседаний всячески старались увести дискуссии в сторону Украины и поддержки киевского режима. Не обошлось и без очередных голословных обвинений в адрес РФ.

«Попытки <…> всячески украинизировать повестку дня, эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального Юга, не поддерживаются, и это доказала дискуссия, которые состояла здесь», — отметил Лавров.

В «Большую двадцатку» входят 19 стран из разных регионов мира и с разным уровнем экономического развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 22 февраля, глава Сергей Лавров принял участие в первом дне заседания глав МИД стран G20. Без украинского вопроса, к слову, в прошедших обсуждениях также не обошлось. Какое заявление в рамках мероприятия сделал глава российского МИД?