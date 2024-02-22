Путин: к 2032 году все федеральные трассы РФ должны быть обеспечены сотовой связью

Фото: Алеев Егор / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Президент отметил, что необходимо ускорить и «разбюрократить» этот процесс.

Все федеральные трассы России должны быть оснащены стабильной сотовой связью к 2032 году. Об этом в ходе своего рабочего визита в Казань заявил Владимир Путин.

Об этом президент рассказал на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков.

«Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связь. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», — сказал российский лидер, отметив, что в этом направлении «существует много бюрократических вещей», с которыми борются и будут делать это дальше.

В столице Татарстана Владимир Путин совершил полет на Ту-160М и проехал по участку трассы М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа, а после ознакомился с презентацией о развитии М-12.

Общая протяженность федеральных трасс в России составляет более 50 тысяч километров, на дорогах около шести тысяч мостов и 30 тоннелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поделился впечатлениями после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М.