А вы бы так назвали ребенка? Список самых необычных имен
Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt
Если раньше в России встретить человека с непривычным именем было редкостью, то в наши дни, похоже, уже нет.
Экзотические для русского уха имена всегда привлекали наших соотечественников. По статистике, в детских садах с каждым годом количество привычных нам имен уменьшается. Некоторые родители, пытаясь выделиться, предпочитают давать наследникам необычные имена. Соответствущий список предоставило издание dni.ru.
Мужские имена
- Аурелион — с латинского переводится как «золотой»;
- Венделин — имя германского происхождения, ассоциируется с путешественниками и исследователями;
- Диор — имя французского происхождения, ассоциируется с изысканностью и модой;
- Зефир — имя с нотками легкости и воздушности, происходит от имени древнегреческого бога западного ветра;
- Каспиан — название из литературы, ассоциируется с морем и приключениями;
- Люцифер — хотя это имя имеет спорные коннотации, но обладает красивым звучанием и означает «носитель света»;
- Мирл — имеет английские корни и ассоциируется с «яркой морской крепостью»;
- Нептун — имя римского бога моря;
- Северин — с латинского переводится как «строгий» или «суровый»;
- Талисман — необычное имя, ассоциирующееся с магией и защитой.
Женские имена
- Бризия — возможно, производное от слова «бриз», означает «свежесть и легкость»;
- Галатея — в греческой мифологии это имя нимфы, превращенной в человека;
- Евномия — из греческой мифологии, переводится как «хороший порядок»;
- Жасмин — имя арабского происхождения. Ассоциируется с красотой и нежностью;
- Иоланта — имя греческого происхождения, означает «фиалка»;
- Олимпия — ассоциируется с Олимпийскими играми и древнегреческими богами;
- Пандора — из греческой мифологии, означает «все дары»;
- Роксана — c персидского переводится как «рассвет».
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