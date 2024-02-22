Путин проехал по участку трассы М-12 «Восток» за рулем КАМАЗа

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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До этого президент совершил полет на стратегическом ракетоносце.

Президент России Владимир Путин проехал по участку трассы М-12 «Восток» под Казанью, где он находится уже второй день в рамках визита.

По трассе Путин проехал за рулем КАМАЗа, в кабине с ним находился вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ожидается, что глава государства затем ознакомится с презентацией о развитии М-12, а также встретится с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями.

Путин прибыл в Казань 20 февраля. В программе визита были встречи с главами других государств и церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». На следующий день, 22 февраля, президент совершил полет на Ту-160М. Он назвал ракетоносец надежным самолетом и отличной техникой и отметил, что у него хорошие впечатления от полета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент поблагодарил его за организацию «Игр Будущего», заявив, что церемония открытия прошла на высочайшем уровне.