Путин поделился впечатлениями после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Глава государства пробыл в воздухе 30 минут.

Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Казань совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Глава государства поделился своими впечатлениями от полета с журналистами.

Российский лидер назвал ракетоносец надежным самолетом и отличной техникой и отметил, что у него хорошие впечатления от полета.

«Техника отличная. Она, действительно, нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил», — сказал Путин.

Взлет и посадку российский лидер совершил со взлетно-посадочной полосы Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Именно там ведется производство модернизированных боевых самолетов. Накануне Путин присвоил Ту-160М имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин решил совершить полет на Ту-160М накануне.

«Он вчера принял решение совершить полет», — рассказал журналистам Песков.

Тогда президент поднялся на борт самолета и пробыл там около десяти минут. Предполетная подготовка шла около 45 минут, а сам полет — 30 минут, его маршрут — военная тайна.

Ту-160М — глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160, оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

Стоит отметить, что это не первый опыт президента — в 2000-м, исполняя обязанности главы государства, Путин летал на борту истребителя Су-27. А в 2005-м он в кресле командира ракетоносца Ту-160 вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский в район учений дальней авиации ВВС и Северного флота. Также Путин сидел за штурвалом самолета-амфибии «Бе-200».

Путин прибыл в Казань 20 февраля. В программе визита президента — встречи с главами других государств, а накануне российский лидер открыл Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин провел встречу с Миннихановым и Шаймиевым.