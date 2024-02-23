«Грядет целая серия отступлений»: какую фатальную ошибку совершил Зеленский

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Глава киевского режима обязательно поплатится за свои решения, уверен экс-депутат Верховной рады.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут сплошные отступления, так как президент страны Владимир Зеленский взял управление армией в свои руки. Об этом URA.RU сообщил политолог, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Несколько дней назад стало известно о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Ранее Зеленский прокомментировал решение нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о выводе войск из города. По его мнению, это был единственным выходом, чтобы сохранить жизни боевиков.

«Авдеевка — не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего. Фактически через отставку Залужного (бывшего главкома ВСУ — Прим. ред.) Зеленский сделал прямое президентское правление фронтом», — поделился мнением Килинкаров.

По его словам, украинские политические деятели теперь напрямую вторгаются в военную сферу, что не может закончиться «ничем хорошим». Дело в том, что они не являются специалистами в этом деле, отныне там доминировать будет «политическая составляющая».

Политолог уверен, что глава Незалежной не намерен принимать и рассматривать предложения военных. Их мнение вряд ли теперь будет рассматриваться или обсуждаться в открытой дискуссии.

«Все будет приниматься, исключительно исходя из политической мотивации, нужной Зеленскому. Все это будет реализовываться в цену жизни украинских солдат, как вы сами понимаете», — подчеркнул бывший депутат Верховной рады Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе назвали настоящие причины, почему Зеленский покинул Киев.