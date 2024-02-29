«Парный игрок»: как Барановская уживается с партнерами по съемкам

Барановская заявила, что может сработаться с любым партнером по съемкам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Каким образом звезда находит общий язык с коллегами?

Телеведущая Юлия Барановская назвала себя «абсолютно парным игроком». Она, по собственному признанию, может сработаться с любым партнером по студийной площадке, что подтверждает вся ее карьера на телевидении.

«Не могу вспомнить ни одного человека, с которым бы я не сработалась. Я абсолютно парный игрок. Я всегда знаю, как подстроиться. Если это касается работы, я всегда найду общий язык. Всегда», — подчеркнула Барановская в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней Китайского Нового Года.

Также телеведущая поделилась своим рецептом достижения заветной мечты. По ее мнению, для этого есть только один способ — двигаться к своей цели. Лежа на диване ничего не добьешься, нужно «встать и делать», заявила Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, какого стиля в одежде придерживается Барановская и по какому принципу подбирает предметы гардероба.