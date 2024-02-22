В Германии приняли решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Таurus

Фото: ABACA / ТАСС

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Голосование по резолюции проходило 22 февраля 2024 года.

Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Документ выдвинула на рассмотрение фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Голосование по резолюции проходило в немецком Бундестаге 22 февраля. За ее одобрение выступили 182 депутата, против — 480, пять воздержались.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Бундестага, правительство Германии должно признать Россию «экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкции против Москвы, а также незамедлительно направить Киеву военную помощь в максимальном объеме, тем самым став лидером в Европе по поддержке Украины.

Taurus — это немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса воздух-поверхность большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов с борта самолета без захода в зону действия системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина потребовала от Запада отдать Киеву все вооружение.