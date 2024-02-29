«Энергии не будет»: Катя Гусева уверена, что мужчина не должен быть красивым

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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После заключения брака представители сильного пола начинают расслабляться.

Диджей Катя Гусева уверена, что мужчина не должен быть красивым. Своими мыслями знаменитость эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

«Боже, ну еще нам красивых мужчин не хватало! Красивой должна быть женщина! Мужчина должен быть умный, обеспеченный, заботливый, добрый. И на самом деле, мне кажется, самое главное, любить свою женщину. Он должен понимать, что без женщины энергии у него вообще не будет», — уверена Катя Гусева.

Летом прошлого года диджей вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова. По мнению знаменитости, после заключения брака все мужчины начинают расслабляться — перестают дарить цветы и меньше оказывают знаков внимания своим женам. Катя Гусева привела в пример своего собственного супруга, у которого ей и вовсе пришлось выпрашивать подарок на 14 февраля.

«Он мне говорит: „Ну ладно, когда мы встречались, 14 февраля я мог тебя поздравлять, но сейчас мы уже живем вместе, зачем вот это все?“. Мужчины начинают халтурить, ответственно вам заявляю!» — поделилась своей болью знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Гусева убеждена, что мужчины не понимают намеков.