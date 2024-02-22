Экс-тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Александр Поляков

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Португальский тренер некоторое время возглавлял московский футбольный клуб.

Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Артур Жорже умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом пишет Record со ссылкой на письмо его семьи.

«С глубокой печалью семья Артура Жорже сообщает о его кончине сегодня утром в Лиссабоне после продолжительной болезни. Он умер мирно, в окружении своих самых близких родственников», — говорится в сообщении.

Португальский тренер возглавлял команду ЦСКА с 2003 по 2004 год. При нем армейцы победили в Суперкубке России. Жорже также тренировал португальские клубы «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен».

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