VK продлил срок подачи заявок на грантовую поддержку учреждений культуры

Фото: vk.com

Музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения и проекты могут подать заявку до 29 февраля включительно. Полученные средства получатели грантов смогут использовать для создания контента.

Общий фонд программы в 2024 году составит 60 миллионов рублей: из них 30 миллионов — денежные гранты, на создание контента, другая половина — цифровые, на продвижение контента ВКонтакте. Принять участие в грантовой программе могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.

Расширенная грантовая программа стартовала 15 января, на данный момент на денежные гранты подано уже более 100 заявок, еще около 1300 находятся в стадии подготовки. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Татарстана.

Количество получателей и объем поддержки определяется координационным советом грантовой программы VK, в который помимо сотрудников компании, вошли известные деятели культуры — директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, российский писатель, драматург, сценарист, публицист Александр Цыпкин, и другие.

В координационный совет грантовой программы VK также вошла статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

Подробные правила участия в грантовой программе опубликованы на сайте VK Гранты.