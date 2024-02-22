Ужин с татарским колоритом: чем угощали Путина и лидеров стран СНГ в Казани

После открытия «Игр будущего» в Казани Путин с коллегами угостились эчпочмаками

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Какие блюда местной кухни были на столах?

Стало известно, чем угощались президенты стран СНГ после церемонии открытия «Игры будущего» в Казани. Об этом сообщает сайт «БИЗНЕС Online» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

На торжественном ужине лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии отведали голень ягненка с овощами, тартар из форели с крабом и авокадо, а также судака с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой.

Помимо этого, в меню также были: кокиль из морепродуктов, суп-пюре из тыквы с вяленым гусем, щербет из черноплодной рябины, яблочный пирог с ванильным мороженым и ассорти татарских сладостей.

Также издание отмечает, что у президентов на столах были тарелки с традиционным татарским блюдом — эчпочмаками. Их еще называют треугольниками — это печеное изделие из теста с начинкой из мяса, картофеля и лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Владимира Путина, Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира.