«Чтобы не появлялись»: Стержаков поставил условие сыновьям

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Молодежка» заявил, что в нем проснулся инстинкт дедушки.

Заслуженный артист РФ Владимир Стержаков «официально» потребовал от своих сыновей — Дениса и Алексея рождения внуков. Причем звезда «Молодежки» готов полностью взять на себя воспитание малышей, а сыновья могут вообще «не появляться» и заниматься карьерой.

«Заявляю официально! Вы мне рожаете, я их (внуков — Прим. ред.) забираю. Вам плачу алименты, чтобы только вы не появлялись. Я их вскормлю грудью, я их выращу, воспитаю, дам шикарное образование. А вы занимайтесь своей профессией. Договорились? Занимайтесь собой, занимайтесь профессией, а я выращу потрясающих людей — таких, как мы», — заявил Стержаков в присутствии журналистов на презентации нового сезона на платформе Wink.

Актер, которому в следующем году исполнится 65 лет, признался, что в нем уже проснулся инстинкт дедушки, и он готов «раствориться в счастье» общения с внуками.

Однако сами сыновья актера признались, что сейчас их больше заботит учеба и работа, чем создание семьи. Тем более что собственная квартира есть пока только у старшего — 24-летнего Дениса. Молодой человек, окончивший продюсерский факультет МХАТа, признался, что жильем его обеспечили родители.

Младший сын Стержакова — Денис, которому в ноябре исполнится 21 год, пока живет с родителями.

«Так пока проще: меня кормят, поят, институт очень близко», — отметил молодой человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Владимир Стержаков был вынужден продать шикарную дачу в Подмосковье.