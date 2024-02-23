Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Очень слабая энергетически неделя — начало приходится сразу на три дня, на которые лучше всего наметить качественный отдых с минимумом планов, инициатив и активностей.

Завершение недели более спокойное, однако будьте внимательны в субботу с вопросами здоровья, поскольку именно здесь оказывается звезда болезней.

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Понедельник, 26 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Стальная Обезьяна. День потери — самое лучшее что можно придумать в этот день это отдых. Не стоит назначать важные встречи, проявлять инициативу, поддаваться влиянию настроения и делать импульсивные покупки. Все это рискует быть пустой тратой времени. Поэтому постарайтесь хорошо отдохнуть и насладиться этим днем, не строя на него больших планов.

Совет дня: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Вторник, 27 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Золотого Петуха. День истинной потери — еще один вынужденный выходной. К тому же, сам день в плохих энергиях, и поэтому вероятнее всего большинство дел, намеченных на этот день, будут тратой времени.

Совет дня: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Среда, 28 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Водная Собака. День разрушителя — хороший день для завершения проектов и расставания раз и навсегда. Энергии дня негативны, поэтому большинство дел поддержать попросту не смогут. Начинать проекты в такой день лучше не стоит.

Совет дня: Перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Четверг, 29 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Водная Свинья. Нейтральный день, годится для рутинных дел. Может подойти для того чтобы собрать долги, романтических встреч и конечно отдыха. Обретает структуру Зеленый дракон входит под балдахин и обещает благоприятное завершение дел.

Совет дня: Восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Пятница, 1 марта 2024 года

5-tv.ru

День Деревянный Бык. Умеренный день, хорош для подведения итогов, завершения проектов. А поскольку сюда прилетает еще и звезда болячек — постарайтесь не намечать медицинских процедур на этот день и последите за самочувствием.

Совет дня: Трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Суббота, 2 марта 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Лошади. Хороший день для большинства дел, годится для инвестирования, подписания контрактов, хорош для свадьбы, переездов, перелетов. Если воспользоваться энергиями этого дня, в течение двух-четырех месяцев получите финансовые блага.

Совет дня: Вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Воскресенье, 3 марта 2024 года

5-tv.ru

День Огненный Тигр. Хороший день для планирования, обращения за медицинской помощью, начала обучения, инвестирования, старта проектов. Он отлично подходит для духовных практик, благотворительности.

И даже если вы начинаете свой проект и обстоятельства выглядят как неблагоприятные, позже все выправится и станет хорошо благодаря тому, что день попадает в структуру «Правильная ложь» — благоприятная структура для любой деловой активности.

Совет дня: Радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

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