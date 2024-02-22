В Испании рассказали, как перебежчик Кузьминов мог попасть в страну

El Periodico: перебежчик Кузьминов мог въехать в Испанию по украинскому паспорту

Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa

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Личность украинца уже подтвердили в Незалежной, но вот власти Испании пока не дают официальных заявлений.

Пилот Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8, мог въехать в Испанию по украинскому паспорту. Об этом сообщает издание El Periodico.

Известно, что рядом с телом перебежчика, которое, предположительно, было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса, полицейские обнаружили фальшивые украинские документы. Именно по ним Кузьминов и мог попасть в европейскую страну. Паспорт был зарегистрирован на имя 33-летнего Игоря Шевченко.

«Документ, который у него был при себе, был выдан 22 сентября прошлого года и описывает его как гражданина Донецка, родившегося 15 сентября 1990 года», — указывается в материале.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Личность убитого подтвердили в ГУР Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Испании рассказали о жизни перебежчика Кузьминова перед возможной гибелью.