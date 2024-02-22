Фото: Reuters / Stringer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Бойцы продолжают продвижение на донецком направлении.

Военные России освободили населенный пункт Победа на донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

В Минобороны также рассказали о потерях киевского режима. Так, армия Украины лишилась 410 боевиков, танка, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, самоходных артиллерийских установок Krab и «Богдана», гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в европейских странах постепенно угасает вера в победу Украины в конфликте с Россией.