Стали известны четвертьфиналисты турнира по Dota 2 на «Играх будущего» в Казани

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL; 5-tv.ru

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Участники соревнований — спортсмены из самых разных стран — отмечают уровень организации.

Стали известны четвертьфиналисты турнира по Dota 2. Соревнования открыли второй день самого прогрессивного чемпионата планеты — «Игр будущего» — который в эти дни проходит в Казани. По итогам турнира, восемь команд продолжат борьбу за чемпионский титул и 350 тысяч долларов призовых.

А накануне состоялась церемония открытия, старт турниру дал Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что фиджитал-спорт обязательно войдет в число популярных, всенародных видов активного досуга россиян.

Участники турниров — спортсмены из самых разных стран — отмечают уровень организации соревнований. Для многих сама идея — совместить классический и киберспорт — инновационная.

«Это потрясающе. Они действительно проделали огромную работу, чтобы организовать такое мероприятие. Привезти игроков из всех стран. Хочу поблагодарить Россию за то, что пригласила нас», — отметил участник Доминик.

«Мы участвуем в соревнованиях по фиджитал-футболу, и наша команда очень рада быть здесь, у нас отличные игроки, так что, мы надеемся, что хорошо выступим на турнире», — прокомментировал Джексон — участник «Игр будущего».

«Мне нравится концепция. Это новая концепция, я всю жизнь играю в баскетбол, и к тому же и я геймер. Для меня это очень интересно», — поделился Давид из Гватемалы.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел первый день «Игр будущего» в Казани.