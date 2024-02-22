Вражеские «птички»: как российские военные ловят дроны ВСУ в кременских лесах

Российские военные ловят дроны ВСУ в кременских лесах под Авдеевкой

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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После освобождения Авдеевки ее окрестности стали одним из опаснейших мест в зоне СВО.

Сейчас одно из самых опасных мест в зоне СВО — кременские леса. В воздухе там снуют десятки беспилотников и в любой момент могут нанести удар. Бойцы говорят, чтобы этого не допустить, надо постоянно слушать небо. Хотя дроны и на земле устраивают засады. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин отправился на охоту вместе с бойцами.

С разведчиками группы «Шрама» спецназа «Ахмат» идем к блиндажу. Там перед выходом на охоту за дронами, изучаем карту минных заграждений.

«Вот ОЗМ-ка. Они поля перекрывали двумя ОЗМ-ками. Отка, пехотка», — обсуждают военные.

После освобождения Авдеевки, кременские леса северского направления — одно из опаснейших мест в зоне СВО. Повсюду снуют вражеские дроны, летят кассетные снаряды, а некогда самый крупный лесной заповедник Донбасса — усыпан смертоносными боеприпасами.

«Стандартный натовский снаряд, кассетный, 152 миллиметра, который разбрасывает, так называемые, „колокольчики“ — суббоеприпасы, которые, если не взрываются, то всю территорию минируют», — передает с места корреспондент.

Главное — всегда слушать небо, предупреждает военный с позывным «Малой». Хотя дроны-камикадзе и на земле устраивают засады.

«И он сел, батарейку экономит и ждет. Бывали случаи, когда идешь и он прям перед тобой в двух метрах вылетает», —рассказывает «Малой».

Через пару минут в воздухе раздался характерный звук — это дрон ВСУ.

— О!

— Слышу.

— А она без сброса, Петрович? Видишь ее?

— Да, она надо мной.

Вражеская «птица» точкой попадает в объектив нашей камеры. Бойцы ловят ее антидроновыми ружьями и держат, пока она не рухнет.

«Погода сегодня вроде бы не летная, прогуляться вышли на всякий случай, и вот — повезло. Ребята держат в два ружья дрон», — отмечает корреспондент.

Теряя сигнал вражеского оператора, беспилотник падает куда-то в чащу.

«Сейчас дрон, говорят, упал от нас где-то в 400 метрах», — резюмирует корреспондент.

Пока нас не было, дроноловы добыли сразу несколько беспилотников.

«Две птички. Одна сделал сброс. Вот она, «эфочка», — сообщает один из военных.

А вот остальные трофеи — позывной «Техник» демонстрирует нам летающего монстра.

«Это чудо… Орел какой-то, сколько ж денег. С ночником», — говорит «Техник».

У бойцов хорошее настроение. Тем более «Техник» за свою результативную службу накануне был удостоен медали «За Отвагу».