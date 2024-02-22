Курс доллара превысил 93 рубля впервые с начала февраля

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Соответствующая информация следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 22 февраля 2024 года превысил 93 рубля. Об этом свидетельствуют результаты валютных торгов.

Таким образом, на 12:45 по московскому времени курс составлял 93,03 рубля. К 12:58 его рост ускорился, прибавив еще 0,63% и остановившись на уровне 93,14 рубля.

Евро за последние сутки вырос на 0,52%, в итоге достигнув 100,66 рубля. Курс юаня на текущий момент составляет 12,806 рубля, удерживая свои позиции последние дни.

Отметку в 93 рубля доллар превысил впервые с 9 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что курс евро поднялся выше 100 рублей.