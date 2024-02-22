«Хорошие шансы»: в Нидерландах назвали кандидата на должность генсека НАТО
Политик де Хоп Схеффер: в апреле кресло генсека НАТО может занять Марк Рютте
Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert
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Персону уже поддержала большая группа стран.
На пост нового генсека Североатлантического альянса (НАТО) может занять в апреле премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, который был на таком же посту в 2004–2009 годах.
«Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным (на пост генсека НАТО — Прим. ред.)», — сказал он в беседе с телеканалом NOS.
Причем кандидатуру Рютте поддерживает большая группа стран. В этой связи, добавил политик, решение может быть озвучено уже совсем скоро — 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие блока.
Претендентом на пост генсека НАТО также была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако канцлер Германии Олаф Шольц не допустил ее выдвижения из-за антироссийской позиции главы ЕК.
Глава НАТО назначается на основе консенсуса всех стран-участниц альянса. Действующий глава Йенс Столтенберг занимает пост с 2014-го.
Ранее 5-tv.ru писал, что решение о кандидатуре на пост генерального секретаря НАТО будет принято до июня 2024 года.